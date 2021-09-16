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Для обороны на угрожающих направлениях. Украина обустраивает участок границы с РФ – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2021, 10:33
Граница с РФ (Фото - ГПСУ)
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В Сумской области обустраивают участок российско-украинской границы, используя специальную военную и инженерную технику. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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В ГПСУ отметили, что обустройство участка границы с Россией имеет в том числе оборонительный аспект. Границу оборудуют для снижения миграционного риска, опасности перемещения средств террора, оружия и наркотиков. Помимо этого, как утверждают пограничники, фортификационные элементы затруднят действия противника в случае вооруженной агрессии.

Главная задача инженерных групп – обустроить противотранспортные заграждения на угрожаемых направлениях. Система защиты границы предусматривает инженерные элементы в сочетании с техническими средствами контроля.

Также в ГПСУ сообщили, что в соответствии с законодательством и решением СНБО Госпогранслужба, Госгеокадастр и органы местного самоуправления проводят работу по инвентаризации земли вдоль границы. Ее планируют использовать для строительства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений.

  • 30 июля 2021-го СНБО принял решение об инвентаризации в течение шести месяцев земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии госграницы с определением владельцев и пользователей участков. Правительство должно организовать передачу таких участков в постоянное пользование Госпогранслужбы.
  • 18 августа Зеленский ввел в действие ряд решений СНБО: о военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными странами, о защите госграницы и реформировании медицинской системы.

Читайте также: Монастырский: Зеленский поставил задачу за следующий год закрыть участок границы с Россией

Оксана Житнюк
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