72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев показала видео "двухсерийного" уничтожения противотанковыми подразделениями российского БМП-2.

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Видео, как сообщается, было снято южнее Никольского на Угледарском направлении.

БМП-2 оккупантов сначала подрывается на мине и загорается, а через некоторое время у него детонирует боезапас.

Ранее 72 ОМбр показала видео уничтожения "Тюльпана".

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Сергій Бережний

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