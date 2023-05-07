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Двойной бабах: БМП-2 оккупантов "самоликвидировался" под Угледаром видео

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2023, 21:16
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72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев показала видео "двухсерийного" уничтожения противотанковыми подразделениями российского БМП-2.

Видео, как сообщается, было снято южнее Никольского на Угледарском направлении.

БМП-2 оккупантов сначала подрывается на мине и загорается, а через некоторое время у него детонирует боезапас. 

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Сергій Бережний
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72 ОМБрвойнабмп-2угледарское направление
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