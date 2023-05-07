72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев показала видео "двухсерийного" уничтожения противотанковыми подразделениями российского БМП-2.
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Видео, как сообщается, было снято южнее Никольского на Угледарском направлении.
БМП-2 оккупантов сначала подрывается на мине и загорается, а через некоторое время у него детонирует боезапас.
- Ранее 72 ОМбр показала видео уничтожения "Тюльпана".
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