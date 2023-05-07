На Авдеевском и Марьинском направлениях продолжаются активные боевые действия. Силы обороны выполнили 700 огневых задач. Об этом написал командующий Таврийского направления Александр Тарнавский.

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Он сообщил, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврийского направления в течение суток выполнили 700 огневых задач – речь идет о контрбатарейной борьбе и работе по плановым целям, выявленным ранее.

"Потери врага убитыми и ранеными составили больше роты. Уничтожены и повреждены 29 единиц вооружения и военной техники противника", – отметил командующий.

Тарнавский уточнил, что Силы обороны уничтожили три танка, две БМП, три БТР, самоходный тяжелый миномет 2С4 "Тюльпан", реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", два комплекса наблюдения "Муром-М", противотанковый ракетный комплекс "Штурм С", Supercam, БпЛА Zala, БпЛА Элерон, 2 БпЛА Ланцет-3, автомобильную технику, а также два склада боеприпасов врага.

На Авдеевском и Марьинском направлениях россияне активно применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям украинских войск.

"За прошедшие сутки враг 17 раз атаковал наши позиции. Удачи не было, отошел", – сообщил Тарнавский.

Он добавил, что общей сложности, на Таврийском направлении в течение суток зафиксировано 403 обстрела со стороны оккупантов.

Утром Генштаб заявил, что оккупанты атакуют Бахмут и Марьинку, ВСУ отбили около 50 атак на Донбассе за сутки.

За сутки 6 мая Силы обороны ликвидировали 660 российских оккупантов, уничтожили 10 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем и 18 беспилотников.

Наталія Медведєва

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