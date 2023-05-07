Потери России: ВСУ уничтожили 660 россиян, 10 БМП, 18 артсистем, 18 беспилотников за сутки
Вооруженные Силы Украины ликвидировали 660 российских оккупантов, уничтожили 10 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем и 18 беспилотников за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявили, что оккупанты атакуют Бахмут и Марьинку, ВСУ отбили около 50 атак на Донбассе за сутки.
Общие потери противника во время большой войны составили:
— личного состава — 194 430 (+660),
— танков — 3723 (+6),
— боевых бронированных машин — 7248 (+10),
— артиллерийских систем — 3010 (+18),
— РСЗО — 554 (+2),
— средств ПВО — 306,
— самолетов — 308,
— вертолетов — 294,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2572 (+18),
— крылатых ракет — 947,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5952 (+16),
— специальной техники — 380 (+5).
- Ночью 7 мая на фоне объявленной в большинстве областей Украины воздушной тревоги прогремели взрывы в Николаеве и в Запорожской области.
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