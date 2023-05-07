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Потери России: ВСУ уничтожили 660 россиян, 10 БМП, 18 артсистем, 18 беспилотников за сутки

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2023, 08:11
Потери России: ВСУ уничтожили 660 россиян, 10 БМП, 18 артсистем, 18 беспилотников за сутки - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины ликвидировали 660 российских оккупантов, уничтожили  10 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем и 18 беспилотников за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявили, что оккупанты атакуют Бахмут и Марьинку, ВСУ отбили около 50 атак на Донбассе за сутки.

Общие потери противника во время большой войны составили:

— личного состава — 194 430 (+660),

— танков — 3723 (+6),

— боевых бронированных машин — 7248 (+10),

— артиллерийских систем — 3010 (+18),

— РСЗО — 554 (+2),

— средств ПВО — 306,

— самолетов — 308,

— вертолетов — 294,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2572 (+18),

— крылатых ракет — 947,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5952 (+16),

— специальной техники — 380 (+5).

Потери России: ВСУ уничтожили 660 россиян, 10 БМП, 18 артсистем, 18 беспилотников за сутки
  • Ночью 7 мая на фоне объявленной в большинстве областей Украины воздушной тревоги прогремели взрывы в Николаеве и в Запорожской области. 

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Наталія Медведєва
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