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Статистика потерь России за неделю: 3920 уничтоженных оккупантов, 445 единиц вооружения

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2023, 13:58
Статистика потерь России за неделю: 3920 уничтоженных оккупантов, 445 единиц вооружения - Фото
Фото: Telegram Владимира Зеленского

За первую неделю мая российская армия на войне против Украины потеряла почти 4000 военных и 445 единиц вооружения и техники. Такие данные предоставил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк.

За неделю с 1 по 7 мая 2023 года Силы обороны уничтожили около 3920 российских оккупантов.

Россия лишилась 445 единиц вооружения и военной техники. За неделю уничтожено:

- 24 танка;

- 59 боевых бронированных машин;

- 96 артиллерийских систем;

- 10 РСЗО;

- 11 установок ПВО;

- 110 единиц автотехники;

- 23 единицы спецтехники;

- 15 ракет и 97 БпЛА.

  • За сутки 6 мая на Авдеевском и Марьинском направлениях Силы обороны выполнили 700 огневых задач: ликвидировали больше роты оккупантов, уничтожили и повредили 29 единиц вооружения и военной техники противника.

Читайте также: У России нет потенциала для наступления где-либо в Украине, но она может обороняться – ГУР

Наталія Медведєва
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