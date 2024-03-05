На Осокорковских озерах бушует серьезный пожар, масштабы пламени составляют три гектара, работают пожарные. Об этом сообщил Сергей Попко, начальник Киевской городской военной администрации. Через некоторое время пожар локализировали на одном гектаре.

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"Серьезный пожар на Осокорковских озерах. В Дарницком районе, вблизи озера Тяглое горит камыш и трава. Пожар возник на открытой местности за пределами жилой застройки", – написал он.

Предварительно, сначала огнем охватило примерно 500 метров квадратных территории, однако впоследствии масштабы пожара увеличились до трех гектаров.

Пока огнеборцы проводят локализацию возгорания, однако паводок и подтопление усложняет подъезд к огню – на месте работает спецтехника, приспособленная к заболоченным территориям, отметил глава КГВА.

"После ликвидации соответствующие службы оценят ущерб, который огонь нанес экологии города. О причинах пожара – обязательно узнаем реальную причину. Я уже обратился к правоохранителям по поводу расследования происшествия, будут объективно выяснены обстоятельства пожара, будут рассматриваться все версии, в том числе и вероятный поджог", – заявил Попко.

ОБНОВЛЕНО в 23:12. Начальник КГВА сообщил, что на эту минуту остался один, уже локализованный очаг возгорания площадью до одного гектара, остальное пламя уже ликвидировано.

Попко отметил, что на помощь спасателям пришли небезразличные граждане и активисты экопарка "Осокорки".

Ранее о пожаре сообщил местный активист Михаил Петелицкий. Он утверждает, что имел место поджог.

ГСЧС сообщило, что на месте происшествия работают все соответствующие службы, чтобы предотвратить распространение огня и ликвидировать пожар.

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