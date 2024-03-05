На Осокорківських озерах відбувається серйозна пожежа, масштаби полум'я становлять три гектари, працюють вогнеборці. Про це повідомив Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації. Згодом пожежу локалізували на одному гектарі.

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"Серйозна пожежа на Осокорківських озерах. У Дарницькому районі, поблизу озера Тягле горить очерет та трава. Пожежа виникла на відкритій місцевості поза житловою забудовою", – написав він.

Попередньо, спершу вогнем охопило приблизно 500 метрів квадратних території, проте згодом масштаби пожежі збільшилися до трьох гектарів.

Наразі вогнеборці проводять локалізацію займання, проте паводок й підтоплення ускладнюють під'їзд до вогню – на місці працює спецтехніка, пристосована до заболочених територій, зауважив голова КМВА.

"Після ліквідації відповідні служби оцінять збитки, яких вогонь завдав екології міста. Щодо причин пожежі – обовʼязково дізнаємося реальну причину. Я вже звернувся до правоохоронців щодо розслідування події, будуть обʼєктивно зʼясовані обставини пожежі, розглядатимуться всі версії, в тому числі й вірогідний підпал", – заявив Попко.

ОНОВЛЕНО о 23:12. Начальник КМВА повідомив, що на цю хвилину залишився один, вже локалізований осередок займання площею до одного гектара, решту полум'я вже ліквідовано.

Попко зазначив, що на допомогу рятувальникам прийшли небайдужі громадяни та активісти екопарку "Осокорки".

Раніше про пожежу повідомив місцевий активіст Михайло Петелицький. Він стверджує, що мав місце підпал.

ДСНС повідомило, що на місці події працюють всі відповідні служби, аби запобігти поширенню вогню та ліквідувати пожежу.

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