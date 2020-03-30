Емец обвинил в своей отставке Супрун: видео

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Бывший министр здравоохранения Илья Емец считает, что причина его отставки - в позиции Уляны Супрун

Бывший министр здравоохранения Илья Емец считает причиной своей отставки позицию бывшей и.о. главы Минздрава Уляны Супрун по его видению реформы системы здравоохранения. Об этом Емец сказал в комментарии hromadske после голосования Рады за его отставку.

"Я думаю, основания такие, что нашей команде, ей было представлено продолжение реформирования здравоохранения, она не понравилась нашим главным оппонентам - это исполняющая обязанности Супрун, которая за три, по-моему, года продолжает, ну будем так говорить, уничтожает стационарный уровень медпомощи", - сказал бывший министр.

Он также отметил, что оказывать помощь стационарного уровня простым людям будет, по его мнению, невозможно из-за реформы Супрун.

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Теги: минздрав, МОЗ, Уляна Супрун, Илья Емец
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