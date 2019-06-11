Епифаний поздравил Варфоломея с тезоименитством

Предстоятель ПЦУ Епифаний поздравил Вселенского патриарха Варфоломея с днем памяти апостола Варфоломея.

"От автокефальной украинской православной церкви и от меня лично примите самые сердечные поздравления и слова благодарности за все добрые жертвенные дела, которые Вы совершили и продолжаете совершать ради блага и единства всей полноты православной церкви в целом и Православной церкви Украины в частности", - сказал он после богослужения на Фанаре.

Епифаний напомнил, что все собравшиеся в храме принадлежат к автокефальным поместным церквям, но вместе являют единую церковь.

"И хотя бурные волны житейского моря, как видим, пытаются расшатать единый корабль Церкви - мы верим, что благодаря мудрому направлению Вашего Святейшества и братьев Предстоятелей Автокефальных Православных Церквей этот корабль достигнет тихого пристанища мира и взаимной любви", - сказал предстоятель. -