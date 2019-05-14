В Украинской церкви нет раскола, заявил глава ПЦУ Епифаний в комментарии журналистам во время визита в Мариуполь.

"В целом в Украинской церкви раскола как такового нет и не будет, потому что каждый иерарх имеет определенные мысли, но сообща должны дальше строить свое будущее", - сказал он.

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Митрополит добавил, что некоторые испытания и соблазны есть, но он верит, что церковь их преодолеет.

8 мая патриарх Филарет разослал епископам ПЦУ письмо на бланках Киевского патриархата: их приглашают на "братскую встречу" 14 мая. Епифания на нее не позвали.



Сегодня в Киев на молитвенное празднование в честь священномученика Макария по приглашению почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета приехали только четыре епископа из более 60-ти.

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