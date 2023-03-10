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"Фаер-шоу" для россиян на Сватовском направлении: ВСУ отработали по складу БК – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2023, 22:42
Видео: 92 ОМБр
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Украинские военнослужащие отработали по российскому складу боеприпасы на Сватовском направлении. Видео опубликовала пресс-служба 92-й отдельной механизированной бригады.

Военные показали "фаер-шоу", которое бойцы 92-й бригады устроили россиянам в Луганской области.

В сообщении отмечается, что ВСУ отработали по вражескому составу БК.

"Фаер-шоу" для россиян на Сватовском направлении: ВСУ отработали по складу БК – видео

  • Россияне не оставляют попыток выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. В вечерней сводке Генштаб сообщал, что армия РФ пыталась прорвать оборону ВСУ в районах Краснопоповки и Белогоровки в Луганской области.

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Оксана Житнюк
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войналуганская областьскладсватово92 бригадабк
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