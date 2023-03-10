"Фаер-шоу" для россиян на Сватовском направлении: ВСУ отработали по складу БК – видео

Украинские военнослужащие отработали по российскому складу боеприпасы на Сватовском направлении. Видео опубликовала пресс-служба 92-й отдельной механизированной бригады.
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Военные показали "фаер-шоу", которое бойцы 92-й бригады устроили россиянам в Луганской области.
В сообщении отмечается, что ВСУ отработали по вражескому составу БК.
- Россияне не оставляют попыток выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. В вечерней сводке Генштаб сообщал, что армия РФ пыталась прорвать оборону ВСУ в районах Краснопоповки и Белогоровки в Луганской области.
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