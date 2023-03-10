Воины 406 отдельной артиллерийской бригады уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "ОСА-АКМ" из американской гаубицы M777. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Военно-морских сил.

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На записи можно увидеть ЗРК "ОСА", который россияне решили спрятать в посадке на неназванном направлении фронта.

ВСУ обнаружили его при помощи аэроразведки.

Комплекс был уничтожен попаданием 155-мм снаряда из гаубицы M777.

СПРАВКА. "ОСА" — советский автоматизированный военный зенитно-ракетный комплекс. Комплекс всепогоден и предназначен для прикрытия сил и средств мотострелковой (танковой) дивизии во всех видах боевых действий. Комплекс "ОСА-АКМ" оснащен шестью зенитными управляемыми ракетами 9 М33М3. К концу 2007 года был самым многочисленным в России комплексом военной ПВО. На вооружении более 400 машин.

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Дмитро Гриниченко

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