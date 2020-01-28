ГБР показало – на их территорию через забор залез человек: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Госбюро полагают, что проникший на охраняемую территорию человек может быть нардепом VIII созыва

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту, как они пишут, "возможного нарушения народным депутатом VIII созыва общественного порядка". Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предоставленной ГБР предварительной информации, сегодня, 28 января, около 11:00 человек проник на охраняемую территорию ГБР (по адресу: г. Киев, ул. С. Петлюры, 15) через забор с колючей проволокой.

В ГБР заявляют, что после этого человек якобы вошел в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР, и во время его выступления попытался бросить в него мобильный телефон. В связи с этим, человека вывели из зала проведения брифинга. В это время "она сопротивлялась стражам порядка".

Описывая инцидент, в ГБР говорят о "явном неуважении к обществу, которое сопровождалось особой дерзостью, связанной с сопротивлением представителю власти, который прекращал хулиганские действия указанного лица (ч. 3 ст . 296 УК)".

В ГБР сообщают, что продолжают первоочередные следственные действия. И добавляют, что в случае доказательства вины, народному депутату VIII созыва грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Во время прямой трансляции брифинга первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова было видно, что из зала вывели Татьяну Чорновол.

  • 20 января на сайте ГБР была опубликована информация о том, что Бабиков назначен первым заместителем директора ГБР. 15 января общественная организация Семьи Героев Небесной сотни выступила против назначения Бабикова из-за конфликта интересов, написав открытое письмо президенту, спикеру парламента, генпрокурору, и.о. главы ГБР и Комиссии по отбору кандидатов на должности в Бюро.
  • 24 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон о ГБР, который изменяет его правовой статус, организационную и территориальную структуру, численность аппарата, основания для привлечения сотрудников к ответственности.
  • 27 декабря Роман Труба был уволен с должности главы ГБР, временным исполняющим обязанности назначена Ирина Венедиктова.

Читайте также: Первый замдиректора ГБР: Я не представлял интересы Януковича

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: гбр, татьяна чорновол
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ГБР показало – на их территорию через забор залез человек: видео
ГБР показало – на их территорию через забор залез человек: видео
Бокс. Далакян - Перес: где и когда смотреть бой - видео
Бокс. Далакян - Перес: где и когда смотреть бой - видео
Мик Джаггер сыграл роль в триллере об искусстве: видео
Мик Джаггер сыграл роль в триллере об искусстве: видео
Мнение Бизнес-итоги 2019-го: мы перестали жить "от выборов до выборов"
Нафтогаз назвал новую цену газа для населения
ТЭК Нафтогаз назвал новую цену газа для населения
Что внутри виллы, за которую Ринат Ахметов заплатил $200 млн? Экскурсия
Что внутри виллы, за которую Ринат Ахметов заплатил $200 млн? Экскурсия
Популярное
фото/видео
ГБР показало – на их территорию через забор залез человек: видео
ГБР показало – на их территорию через забор залез человек: видео
Бокс. Далакян - Перес: где и когда смотреть бой - видео
Бокс. Далакян - Перес: где и когда смотреть бой - видео 21:39
Мик Джаггер сыграл роль в триллере об искусстве: видео
Мик Джаггер сыграл роль в триллере об искусстве: видео 27.01.20, 21:22
СБУ: Задержан боевик, который обстреливал Торецк - видео
СБУ: Задержан боевик, который обстреливал Торецк - видео 27.01.20, 20:47
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 