ГБР показало – на их территорию через забор залез человек: видео

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту, как они пишут, "возможного нарушения народным депутатом VIII созыва общественного порядка". Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предоставленной ГБР предварительной информации, сегодня, 28 января, около 11:00 человек проник на охраняемую территорию ГБР (по адресу: г. Киев, ул. С. Петлюры, 15) через забор с колючей проволокой.

В ГБР заявляют, что после этого человек якобы вошел в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР, и во время его выступления попытался бросить в него мобильный телефон. В связи с этим, человека вывели из зала проведения брифинга. В это время "она сопротивлялась стражам порядка".

Описывая инцидент, в ГБР говорят о "явном неуважении к обществу, которое сопровождалось особой дерзостью, связанной с сопротивлением представителю власти, который прекращал хулиганские действия указанного лица (ч. 3 ст . 296 УК)".

В ГБР сообщают, что продолжают первоочередные следственные действия. И добавляют, что в случае доказательства вины, народному депутату VIII созыва грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Во время прямой трансляции брифинга первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова было видно, что из зала вывели Татьяну Чорновол.

20 января на сайте ГБР была опубликована информация о том, что Бабиков назначен первым заместителем директора ГБР. 15 января общественная организация Семьи Героев Небесной сотни выступила против назначения Бабикова из-за конфликта интересов, написав открытое письмо президенту, спикеру парламента, генпрокурору, и.о. главы ГБР и Комиссии по отбору кандидатов на должности в Бюро.

24 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон о ГБР, который изменяет его правовой статус, организационную и территориальную структуру, численность аппарата, основания для привлечения сотрудников к ответственности.

27 декабря Роман Труба был уволен с должности главы ГБР, временным исполняющим обязанности назначена Ирина Венедиктова

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