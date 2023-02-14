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"Громом и огнем". Украинские вертолетчики работают по позициям оккупантов – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 12:37
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Вертолетчики 12-й отдельной бригады армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко совершают результативные боевые вылеты и уничтожают позиции российских оккупантов. Видео работы вертолетчиков опубликовано в Facebook бригады.

Как отмечается, армейская авиация вступила в бой с первого дня полномасштабного вторжения россиян в Украину, уничтожая колонны техники и живую силу оккупантов.

"Непрерывно очищаем нашу землю от оккупантов. За одним боевым вылетом стоят десятки людей, поэтому чтим и ценим работу каждого", – говорится в сообщении.

  • 13 февраля появилось видео того, как российские оккупанты попытались спрятать свой ЗРК "Оса", но украинские военнослужащие его обнаружили и уничтожили.

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Наталія Медведєва
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война вертолет
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