Вертолетчики 12-й отдельной бригады армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко совершают результативные боевые вылеты и уничтожают позиции российских оккупантов. Видео работы вертолетчиков опубликовано в Facebook бригады.

Как отмечается, армейская авиация вступила в бой с первого дня полномасштабного вторжения россиян в Украину, уничтожая колонны техники и живую силу оккупантов.

"Непрерывно очищаем нашу землю от оккупантов. За одним боевым вылетом стоят десятки людей, поэтому чтим и ценим работу каждого", – говорится в сообщении.

13 февраля появилось видео того, как российские оккупанты попытались спрятать свой ЗРК "Оса", но украинские военнослужащие его обнаружили и уничтожили.

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Наталія Медведєва

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