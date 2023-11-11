Из сектора Газа эвакуированы 145 украинцев, они едут домой – видео и фото ГУР

Главное управление разведки Минобороны опубликовало фото и видео с эвакуированными из сектора Газа гражданами, которые уже прибыли в Молдову из Египта и возвращаются в Украину.

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"155 человек, которых в рамках миссии ГУР МО Украины и МИД Украины эвакуировали из сектора Газа, прибыли в аэропорт Кишинева рейсом из Египта", – сказано в сообщении.

В разведке отметили, что из зоны конфликта спасены 145 граждан Украины, девять граждан Молдовы и один палестинец. Дальше украинцев ждет дорога домой.

Как сообщили в ГУР, среди эвакуированных – много семей с детьми, а также одна гражданка Украины, у которой онкологическое заболевание: по прибытии в столицу Молдовы ее немедленно доставили каретой скорой помощи на один из пунктов пропуска с Украиной, где ее встретила бригада медиков и довезла в больницу в Одессе.

Операция по спасению украинцев на Ближнем Востоке продолжается, добавили в ГУР.

На прошлой неделе в МИД сообщили, что 358 украинцев изъявили желание выехать из Газы. В основном это женщины и дети.

8 ноября Зеленский заявил, что Украина успешно эвакуировала первую группу из 43 украинцев из сектора Газа.

Эвакуация из Газы – совместная операция ГУР и МИД под руководством президента.

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