Із сектору Гази евакуйовано 145 українців, вони їдуть додому – відео і фото ГУР

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало фото і відео з евакуйованими із сектору Гази громадянами, які вже прибули до Молдови з Єгипту та повертаються до України.
"155 людей, яких у межах місії ГУР МО України та МЗС України евакуювали із сектору Гази, прибули до аеропорту Кишинева рейсом з Єгипту", – йдеться у повідомленні.
У розвідці зазначили, що із зони конфлікту врятовано 145 громадян України, дев’ятьох громадян Молдови та одного палестинця. Далі на українців чекає дорога додому.
Як повідомили в ГУР, серед евакуйованих – багато сімей з дітьми, а також одна громадянка України, яка має онкологічне захворювання: після прибуття до столиці Молдови її негайно доправили каретою швидкої допомоги на один з пунктів пропуску з Україною, де її зустріла бригада медиків та довезла до лікарні в Одесі.
Операція з порятунку українців на Близькому Сході триває, додали в ГУР.
- Минулого тижня в МЗС повідомили, що 358 українців бажають виїхати з Гази. Переважно це жінки та діти.
- 8 листопада Зеленський заявив, що Україна успішно евакуювала першу групу з 43 українців з сектору Гази.
- Евакуація з Гази – спільна операція ГУР і МЗС під керівництвом президента.
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