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Із сектору Гази евакуйовано 145 українців, вони їдуть додому – відео і фото ГУР видео

Этот материал также доступен на русском
11.11.2023, 21:52
Відео: ГУР
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Головне управління розвідки Міноборони опублікувало фото і відео з евакуйованими із сектору Гази громадянами, які вже прибули до Молдови з Єгипту та повертаються до України.

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"155 людей, яких у межах місії ГУР МО України та МЗС України евакуювали із сектору Гази, прибули до аеропорту Кишинева рейсом з Єгипту", – йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначили, що із зони конфлікту врятовано 145 громадян України, дев’ятьох громадян Молдови та одного палестинця. Далі на українців чекає дорога додому.

Як повідомили в ГУР, серед евакуйованих – багато сімей з дітьми, а також одна громадянка України, яка має онкологічне захворювання: після прибуття до столиці Молдови її негайно доправили каретою швидкої допомоги на один з пунктів пропуску з Україною, де її зустріла бригада медиків та довезла до лікарні в Одесі.

Операція з порятунку українців на Близькому Сході триває, додали в ГУР.

Із сектору Гази евакуйовано 145 українців, вони їдуть додому – відео і фото ГУР

Із сектору Гази евакуйовано 145 українців, вони їдуть додому – відео і фото ГУР
  • Минулого тижня в МЗС повідомили, що 358 українців бажають виїхати з Гази. Переважно це жінки та діти.
  • 8 листопада Зеленський заявив, що Україна успішно евакуювала першу групу з 43 українців з сектору Гази.
  • Евакуація з Гази – спільна операція ГУР і МЗС під керівництвом президента.
Оксана Житнюк
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