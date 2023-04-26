К годовщине чернобыльской катастрофы журналисты проекта Украинский свидетель подготовили фильм, посвященный ЧАЭС – какой ее увидели после освобождения от российских оккупантов.

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Как отмечается, в фильме показаны ранее не публиковавшиеся кадры годичной давности – первые свидетельства работников ЧАЭС после деоккупации.

"Вот что увидели в начале апреля 2022 года представители Национального агентства по управлению зоной отчуждения, вернувшись сюда после российской оккупации: ни одного здания, которое не было бы разграблено россиянами", – говорится в описании к видео.

Сообщается, что за 36 дней оккупанты превратили зону отчуждения в полнейший хаос.

"Везде сломанные двери, выбитые окна, стены разрисованы российской символикой и предупреждениями: "Хохол, ищи мины", – пишут авторы фильма.

Российские оккупанты взяли под контроль Чернобыльскую АЭС почти сразу после начала вторжения. Только 20 марта 2022 года удалось провести частичную ротацию персонала ЧАЭС и эвакуацию лиц, находившихся на территории оккупированной станции.

31 марта российские войска ушли с ЧАЭС.

2 июня 2022 года WP подсчитало, что россияне украли на ЧАЭС оборудования и уникального программного обеспечения на $135 млн.

Наталія Медведєва

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