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Сегодняшнее заседание правительства было посвящено вопросам евроинтеграции

20 ноября Кабинет министров провел открытое заседание. Трансляцию вел YouTube-канал правительства. 

По словам премьера, сегодняшнее заседания правительства было посвящено вопросам евроинтеграции. На нем присутствовал глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.

"В программе действий правительства мы заложили фундамент для реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе. Главным бенефициаром интеграции являются граждане Украины. Именно поэтому мы должны максимально реализовать весь потенциал и возможности, закрепленные в Соглашении", - заявил Гончарук.

  • 2 сентября Кабмин решил "прекратить показуху" и закрыл заседания правительства от прессы. Общение с журналистами происходит по результатам заседаний. 
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Теги: кабмин, открытое заседание
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