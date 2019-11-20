20 ноября Кабинет министров провел открытое заседание. Трансляцию вел YouTube-канал правительства.

По словам премьера, сегодняшнее заседания правительства было посвящено вопросам евроинтеграции. На нем присутствовал глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.

"В программе действий правительства мы заложили фундамент для реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе. Главным бенефициаром интеграции являются граждане Украины. Именно поэтому мы должны максимально реализовать весь потенциал и возможности, закрепленные в Соглашении", - заявил Гончарук.