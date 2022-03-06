Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук отреагировал на дипломатический скандал между Киевом и Тбилиси, и заявил, что Грузия – "это не только правительство", которое соврало Киеву, что не торгует со страной-оккупантом Россией, а в реальности приняло решение об экспорте молока в РФ. Видео обращения спикера парламента к своим грузинским коллегам опубликовано в его Facebook.

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5 марта РФ объявила, что снимает санкции с части грузинских поставщиков молокопродукции. Европравда написала, что дипломаты Грузии заверили украинских коллег, что это "фейк". Между тем, грузинское Национальное пищевое агентство сообщило об "успехе в переговорах с РФ", то есть тех самых, которые МИД Грузии опровергал.

"Гамарджоба, генацвале! Именно так я всегда обращался к моим грузинским коллегам по парламенту. Как же так случилось, генацвале, что сегодня, в разгар войны России против братской вам Украины, вы решили развивать торговлю со страной, которая напала и на нас, и на вас?", – сказал Стефанчук.

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Он задается вопросов: решение России ослабить санкционное давление на Грузию – это, часом, не благодарность за то, что официальный Тбилиси не желает полноценно поддерживать Украину?

"Неужели снятие санкций с 15 грузинских производителей молока стоит нашей тысячелетней дружбы, нашей совместной многолетней борьбы, наших общих стремлений? Неужели вы не видите, что народ Грузии, выходящий на площади грузинских городов, поддерживает Украину, а не ваши мутные договоренности? Неужели вы забыли слова великого Шота Руставели, что "из врагов худший враг тот, кто вел себя как друг"?", – сказал спикер.

Он добавил, что в Украине люди знают, что Грузия – это не только правительство, а прежде всего "грузинский гордый, бесстрашный и свободолюбивый народ".

"Который никогда не позволит себе молчать, когда его собратья в беде. И вы, уважаемые парламентарии, не должны молчать. Ибо вы – часть своего народа!", – подытожил Стефанчук.

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Евгений Пилипенко

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