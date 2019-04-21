Как штаб Зеленского встретил результаты экзитпола: фото, видео

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского результаты национального экзитпола по состоянию на 18:00 встретили с музыкой, конфетти и радостными объятиями. Сам Зеленский всех поблагодарил - и ушел, передает корреспондент LIGA.net.

По результатам национального экзитпола, проведенного консорциумом социологов из фонда Деминициатив, КМИС и Центром Разумкова, набрал 73% голосов, Порошенко - 25%.



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Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net. Видео - Валерия Кондратова/LIGA.net

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