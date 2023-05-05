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Километры окопов, ров, блиндажи и сотня укрытий: ВСУ активно укрепляют границу – видео видео

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05.05.2023, 16:55
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Украинские военные ежедневно укрепляют оборону государственной границы на севере. Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

Генерал-лейтенант отметил, что на этой неделе воины "удачно поработали": прорыли более 5000 метров противотанкового рва, обустроили взрывные и невзрывные заграждения вдоль госграницы.

"При работе было использовано более 3000 противотанковых мин, прорыто более 4500 метров окопов. Оборудовано более 30 блиндажей, более 100 укрытий для техники и огневых сооружений", – рассказал Наев.

Командующий Объединенными силами ВСУ добавил, что "работы продолжаются, не останавливаясь", а оборона государственной границы на севере "укрепляется ежедневно".

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Олег Васьків
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Сергей Наеввойнагосударственный кордонОбъединенные силы ВСУ
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