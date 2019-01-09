Климкин: Иванчук и Фукс находятся в Мексике, "вопросы решены"

Народного депутата, замглавы фракции Народный фронт Андрея Иванчука не задерживали в Мексике. Касательно бизнесмена Павла Фукса "были вопросы", но они уже "решены". Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Во-первых, господина Иванчука никто не задерживал, все было нормально. Он сейчас находится в Мексике, спокойно въехал. Относительно господина Фукса - у него были вопросы о разрешении на въезд. Сейчас, насколько я понимаю, все эти вопросы решены, и он также находится в Мексике. Это информация от нашего посольства ", - заявил Климкин.

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Он назвал информацию о задержании "спекуляцией".

Вчера журналисты сайта Обозреватель сообщили, что Иванчук и Фукс были задержаны в Мексике. Сами они опровергли эту информацию. Однако журналистка программы Схемы Наталия Седлецкая, ссылаясь на два своих источника, сообщила, что Фукса все же задержали.