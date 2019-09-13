Коломойский прокомментировал ДТП с Гонтаревой: видео

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"Я ей самолет обещал прислать, а не автомобиль", - сказал он

Олигарх Игорь Коломойский ответил на ряд вопросов журналистов на форуме Ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES).

На вопрос, как часто он бывает в Офисе президента, Коломойский ответил, что 10 сентября был там впервые со дня инаугурации.

Комментируя заявление президента Владимира Зеленского о том, что на украинском рынке больше не будет монополий, Коломойский сказал, что его компании не занимают монопольное положение.

На уточняющий вопрос корреспондента LIGA.net о ферросплавах, олигарх ответил: "Это экспортная позиция. У нас открыт импорт. У нас нет монополии на ферросплавы".

По словам Коломойского, его бизнес занимает до 20% на рынке ферросплавов (по закону, монопольным считается положение, когда эта доля составляет 35%).

На вопрос о "политических преследованиях" Валерии Гонтаревой олигарх отшутился: "И машина ее сбила. И Коломойский сидел за рулем… Я ей самолет обещал прислать, а не автомобиль".

Вчера ГБР пришло с обысками в киевскую квартиру Гонтаревой в рамках уголовного дела о хищениях в армии. Одновременно обыски прошли в Укроборонпроме.

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Теги: Владимир Зеленский, игорь коломойский, валерия гонтарева, монополия
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