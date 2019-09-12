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ГБР проводит обыски в Укроборонпроме

ГБР проводит обыски в Укроборонпроме - Фото
укроборонпром Depositphotos
12.09.2019, 14:14

Обыски проходят в рамках дела о злоупотреблении служебным положением чиновниками НБУ. Об обыске в ее квартире сообщила также Валерия Гонтарева

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Госбюро расследований проводит обыски в госконцерне Укроборонпром и на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в Telegram.

Он отметил, что все следственные действия санкционированы и происходят в рамках расследования "уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка в 2016 году".

"Следователи спокойно и беспрепятственно делают свою работу - изымают документы и другие вещи, которые будут иметь доказательственное значение. Никакого давления со стороны ГБР, никаких препятствий со стороны Укроборонпрома пока нет", - написал Труба.

Также об обыске сообщила экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева. Именно она была главой НБУ в 2016 году. По словам Гонтаревой, в киевскую квартиру, где она прописана, "ворвались неизвестные люди в масках и с автоматами".

Бывший замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов утверждает, что обыск у Гонтаревой проходит в рамках уголовного дела о хищениях в армии.

В ГБР не смогли подтвердить Радио Свобода информацию об обыске у Гонтаревой, однако признали, что обыски проходят по нескольким адресам.

"Эти обыски по нескольким адресам, я, к сожалению, не могу вам не уточнить, конкретно где именно. Разгласить мы можем пока только то, что да - в Укроборонпроме в том числе", - сказали в ГБР.

2 сентября Укроборонпром возглавил Айварас Абромавичус. До этого концерном руководил Павел Букин. 30 августа президент Владимир Зеленский подписал указ о его увольнении.

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Роман Труба НБУ укроборонпром валерия гонтарева гбр
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