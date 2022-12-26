Российский оккупант пожаловался на командование, которое не выходит из укрытий, опасаясь обстрелов со стороны Сил обороны Украины, на сбежавших с позиций "добровольцев" и на обстрелы российского танка, в котором находится украинский экипаж. Очередной перехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам россиянина, командиры оккупантов справляют нужду в бутылки и отдают их солдатам РФ, так как сами не хотят выходить, боясь обстрелов.

"Мы ночью еще 20 наших беглецов поймали. Ну, как поймали… Они чисто по дороге шли, мы их не стали стрелять, просто положили. А сегодня разбирательство было, в штаб их увели – они, оказывается, сдали позиции и с****лись. Добровольцы все, сейчас их военный трибунал ждет", – сказал оккупант.

Также он рассказал о ликвидации российского экипажа танкистов, после чего танк захватили украинские военнослужащие. Теперь российская техника работает против россиян и стреляет по их позициям, пожаловался оккупант.

Читайте также: "Лучше отсюда соскакивать". Оккупант делится впечатлениями о войне – перехват

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.