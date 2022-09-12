Российское командование сбежало при контрнаступлении ВСУ на Харьковском направлении, рядовые бойцы были уничтожены или попали в плен. Об этом на допросе СБУ рассказал пленный российский 20-летний гранатометчик, передает пресс-центр спецслужбы.

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Он рассказал, что подписал контракт с армией РФ 16 февраля, а 2 марта зашел в Украину в районе Русских Тишек на севере от Харькова. Через несколько недель его подразделение перебросили в Граково Чугуевского района.

По его словам, российская армия потеряла веру в победу, а 7 сентября командование сбежало при мощном контрнаступлении ВСУ, в том числе командир дивизии полковник Скворцов. Рядовые российские военные колонной выдвинулись в сторону Шевченково, но ее перехватили и сожгли.

"Я сдался в плен. Кто не сдался – погибли. Из-за этого я советую всем военнослужащим России сдаваться в плен. Здесь о вас позаботятся и накормят. А также матерям и отцам своих детей – не допускать их к контракту, чтобы они не шли на свои жертвы, этого не стоит. Это не наша война", – рассказал пленный оккупант.

6 сентября СБУ опубликовала перехват разговоров россиян с жалобами на удары украинской артиллерии.

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Марко Сировой

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