UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Командование сбежало. Пленный оккупант рассказал о наступлении ВСУ под Харьковом – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 12:32
Видео - СБУ
Усик — Джошуа. Где и во сколько можно бесплатно посмотреть главный боксерский бой года
Усик — Джошуа. Где и во сколько можно бесплатно посмотреть главный боксерский бой года
Где-то за Изюмом. В сети появилось видео от ССО, как россияне "своих не бросают"
Где-то за Изюмом. В сети появилось видео от ССО, как россияне "своих не бросают"

Российское командование сбежало при контрнаступлении ВСУ на Харьковском направлении, рядовые бойцы были уничтожены или попали в плен. Об этом на допросе СБУ рассказал пленный российский 20-летний гранатометчик, передает пресс-центр спецслужбы.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он рассказал, что подписал контракт с армией РФ 16 февраля, а 2 марта зашел в Украину в районе Русских Тишек на севере от Харькова. Через несколько недель его подразделение перебросили в Граково Чугуевского района.

По его словам, российская армия потеряла веру в победу, а 7 сентября командование сбежало при мощном контрнаступлении ВСУ, в том числе командир дивизии полковник Скворцов. Рядовые российские военные колонной выдвинулись в сторону Шевченково, но ее перехватили и сожгли.

"Я сдался в плен. Кто не сдался – погибли. Из-за этого я советую всем военнослужащим России сдаваться в плен. Здесь о вас позаботятся и накормят. А также матерям и отцам своих детей – не допускать их к контракту, чтобы они не шли на свои жертвы, этого не стоит. Это не наша война", – рассказал пленный оккупант.

Смотрите также: "Танк перестал стрелять, командир батальона спрятался в подвале" – перехват ГУР

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
допрос сбу наступление харьковская область пленный армия рф войска россии Шевченково
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 