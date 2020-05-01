Коронавирус. Зеленский: Наша страна постепенно приближается к пику – видео

Украина постепенно приближается к пику эпидемии коронавируса. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.

"Я рад, что в целом большинство украинцев были очень дисциплинированными. И на Пасху, и во время поминальных дней вы показали, что осознаете всю опасность ситуации и являетесь взрослыми, ответственными людьми <...> Должны понимать, что наша страна постепенно приближается к пику ситуации. Впереди майские выходные. Впереди - решающий шторм", сказал Зеленский.

Президент призвал украинцев праздновать дома и напомнил, что смягчение карантина запланировано с 11 мая.

Зеленский отметил, что по статистике видно – увеличение заболевших происходит именно там, "где люди повели себя легкомысленно: не прислушались на Пасху, нарушили правила карантина, допустили массовые скопления".

По состоянию на 09:00 1 мая в Украине 10 861 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 272 летальных, 1413 пациентов выздоровели.

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