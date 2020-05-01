Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина постепенно приближается к пику эпидемии коронавируса

Украина постепенно приближается к пику эпидемии коронавируса. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.

"Я рад, что в целом большинство украинцев были очень дисциплинированными. И на Пасху, и во время поминальных дней вы показали, что осознаете всю опасность ситуации и являетесь взрослыми, ответственными людьми <...> Должны понимать, что наша страна постепенно приближается к пику ситуации. Впереди майские выходные. Впереди - решающий шторм", сказал Зеленский.

Президент призвал украинцев праздновать дома и напомнил, что смягчение карантина запланировано с 11 мая.

Зеленский отметил, что по статистике видно – увеличение заболевших происходит именно там, "где люди повели себя легкомысленно: не прислушались на Пасху, нарушили правила карантина, допустили массовые скопления".

Читайте также: VIP-карантин. Как нардепы, силовики и бизнесмены обходят запреты - Схемы

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, коронавирус, карантин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Коронавирус. Зеленский: Наша страна постепенно приближается к пику – видео
Коронавирус. Зеленский: Наша страна постепенно приближается к пику – видео
В Узбекистане прорвало дамбу водохранилища, жителей эвакуировали: видео
В Узбекистане прорвало дамбу водохранилища, жителей эвакуировали: видео
VIP-карантин. Как нардепы, силовики и бизнесмены обходят запреты - Схемы
VIP-карантин. Как нардепы, силовики и бизнесмены обходят запреты - Схемы
Бизнес-неделя: Шмыгаль против "заробитчан", атомная помощь Ахметову и козырный "Велюр".
Скупой платит дважды: на чем нельзя экономить бизнесу в карантин
Мнение Скупой платит дважды: на чем нельзя экономить бизнесу в карантин
Если власть не начнет думать о бизнесе, он все больше будет уходить в тень
Мнение Если власть не начнет думать о бизнесе, он все больше будет уходить в тень
Популярное
фото/видео
Коронавирус. Зеленский: Наша страна постепенно приближается к пику – видео
Коронавирус. Зеленский: Наша страна постепенно приближается к пику – видео
В Узбекистане прорвало дамбу водохранилища, жителей эвакуировали: видео
В Узбекистане прорвало дамбу водохранилища, жителей эвакуировали: видео 17:33
VIP-карантин. Как нардепы, силовики и бизнесмены обходят запреты - Схемы
VIP-карантин. Как нардепы, силовики и бизнесмены обходят запреты - Схемы 15:35
Спутник ЕС сделал впечатляющий снимок Херсонской области с высоты 786 км – фото
Спутник ЕС сделал впечатляющий снимок Херсонской области с высоты 786 км – фото 12:00
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 