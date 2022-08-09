Сегодня, 9 августа, киевское "Динамо" сыграет со "Штурмом" из австрийского Граца ответный матч квалификации Лиги чемпионов.

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Поединок пройдет на стадионе "Грац-Либенау". Онлайн трансляцию матча "Штурм" – "Динамо" можно посмотреть в 21:30 на канале Setanta Sports и платформе Setanta Sports. Также игру покажет 2+2 с 15-минутной задержкой.

В первом поединке киевляне победили со счетом 1:0 благодаря голу Александра Караваева, который забивает во втором матче ЛЧ подряд.

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Победитель противостояния будет определен по сумме двух матчей. Если к 90-й минуте общий счет будет равным, то команды сыграют еще два тайма по 15 минут. Если и в них победителя не выявят – будет серия пенальти.

Проигравшая команда попадет в групповой этап Лиги Европы, второго по престижности клубного турнира Европы. Победитель же выйдет в следующий раунд квалификации ЛЧ, где встретится с триумфатором пары "Бенфика"-"Митьюлланд". Скорее всего, им будет "Бенфика", которая в первом матче разбила датчан со счетом 4:1.

Букмекеры считают фаворитом сегодняшнего матча "Штурм", хотя и ожидают конкурентной игры. На победу австрийцев ставки принимают с коэффициентом около 2,4. На победу "Динамо" – около 2,9.

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Марк Сировой

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