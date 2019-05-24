Ляшко о уходе Мосийчука из РПЛ: Баба с воза, кобыле легче - видео

Народный депутат Игорь Мосийчук заявил о выходе из Радикальной партии. Олег Ляшко прокомментировал: "Баба с воза - кобыле легче". Сообщение Мосийчука опубликовано на его странице в Facebook, а комментарий Ляшко прозвучал на канале NewsOne.

Мосийчук написал, что причиной его решения стали серьезные идеологические разногласия, которые вызывали конфликты с членами партии, и добавил, что не видит причин для вражды и противостояния с покидаемой им политической силой.

Ляшко сказал: "Сегодня утром у меня был разговор с Игорем Мосийчуком. Он заявил мне о том, что он подает заявление о выходе из Радикальной партии. Я поздравляю его с этим решением, баба с возу - кобыле легче".

5 февраля 2019 года по иску нардепа Мосийчука Окружной админсуд Киева запретил Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. 14 февраля судья ОАСК Каракашьян вернул Супрун полномочия.