Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Нардеп заявил о серьезных идеологических разногласиях о конфликтах с членами Радикальной партии

Народный депутат Игорь Мосийчук заявил о выходе из Радикальной партии. Олег Ляшко прокомментировал: "Баба с воза - кобыле легче". Сообщение Мосийчука опубликовано на его странице в Facebook, а комментарий Ляшко прозвучал на канале NewsOne.

Мосийчук написал, что причиной его решения стали серьезные идеологические разногласия, которые вызывали конфликты с членами партии, и добавил, что не видит причин для вражды и противостояния с покидаемой им политической силой. 

Ляшко сказал: "Сегодня утром у меня был разговор с Игорем Мосийчуком. Он заявил мне о том, что он подает заявление о выходе из Радикальной партии. Я поздравляю его с этим решением, баба с возу - кобыле легче".

5 февраля 2019 года по иску нардепа Мосийчука Окружной админсуд Киева запретил Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. 14 февраля судья ОАСК Каракашьян вернул Супрун полномочия.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Радикальная партия, олег ляшко, игорь мосийчук
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Ляшко о уходе Мосийчука из РПЛ: Баба с воза, кобыле легче - видео
Ляшко о уходе Мосийчука из РПЛ: Баба с воза, кобыле легче - видео
В сети опубликовали видео масштабного наводнения на Закарпатье
В сети опубликовали видео масштабного наводнения на Закарпатье
Опубликовано впечатляющее видео теста ракет "Вильха"
Опубликовано впечатляющее видео теста ракет "Вильха"
Мнение 15 минут "бла-бла-бла" и 3 - на визию. Украина глазами Зеленского
Нафтогаз снизит цену на газ для промышленности в июне
ТЭК Нафтогаз снизит цену на газ для промышленности в июне
В России жалуются на суммы компенсаций Украине за активы в Крыму
Экономика В России жалуются на суммы компенсаций Украине за активы в Крыму
Популярное
фото/видео
Ляшко о уходе Мосийчука из РПЛ: Баба с воза, кобыле легче - видео
Ляшко о уходе Мосийчука из РПЛ: Баба с воза, кобыле легче - видео
В сети опубликовали видео масштабного наводнения на Закарпатье
В сети опубликовали видео масштабного наводнения на Закарпатье 18:25
Опубликовано впечатляющее видео теста ракет "Вильха"
Опубликовано впечатляющее видео теста ракет "Вильха" 15:08
Бобу Дилану - 78 лет. Вот подборка его лучших песен: видео
Бобу Дилану - 78 лет. Вот подборка его лучших песен: видео 14:12
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 