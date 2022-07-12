UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Медики РФ боялись смотреть в глаза". Боец Азова рассказал о Мариуполе и плене – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 22:46
Скриншот из видеозаписи
Резников отстранил главу управления Генштаба ВСУ. Он устроил стрельбу в Киеве – видео
Резников отстранил главу управления Генштаба ВСУ. Он устроил стрельбу в Киеве – видео
Тихановская – Зеленскому: Ответственен за удары по Украине Лукашенко, а не беларусы
Тихановская – Зеленскому: Ответственен за удары по Украине Лукашенко, а не беларусы

Освобожденный из плена боец ​​полка "Азов" Дмитрий "Вишня" Усиченко рассказал, что медики на временно оккупированной территории боялись смотреть в глаза пленным "азовцам". Осторожно, в видео есть ненормативная лексика.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам "Вишни", после сдачи в плен медики просили его не смотреть им в глаза, а смотреть "куда-то вниз". Он утверждает, что причиной тому был страх россиян перед Азовом и вера в некую черную магию.

Усиченко рассказал, что он был одним из добровольцев, совершивших рейд из Киева в осажденный Мариуполь. По его словам, он понимал, что, возможно, это "билет в один конец", но все же решил ехать, потому что "братьям нужна была помощь".

Первое, что он увидел по прибытию в Мариуполь, – труп мужчины на скамейке, возле которого гуляла женщина с коляской, а рядом играли в футбол дети. Потом он встретил детей, которые ходили по городу в поисках воды. По его словам, они были контуженными – это выдавал "стеклянный" взгляд.

В Мариуполе, по словам военнослужащего, среди украинских бойцов было много раненых, в том числе с ампутациями. Также, по его словам, было некуда складывать трупы.

В плену, по словам "Вишни", российские оккупанты пытались ему предъявлять претензии по поводу патриотичных татуировок и украинского языка.

  • 29 июня Украина вернула из плена 144 украинских военных, среди них 95 защитников завода "Азовсталь" в Мариуполе. Среди освобожденных – 23 офицера и 69 военных сержантского и старшинского состава.

Смотрите также: Операция "Азовсталь". Буданов и участники вертолетных рейсов рассказали хронику событий

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вишня мариуполь Азов азовсталь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 