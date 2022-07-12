Освобожденный из плена боец полка "Азов" Дмитрий "Вишня" Усиченко рассказал, что медики на временно оккупированной территории боялись смотреть в глаза пленным "азовцам". Осторожно, в видео есть ненормативная лексика.
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По словам "Вишни", после сдачи в плен медики просили его не смотреть им в глаза, а смотреть "куда-то вниз". Он утверждает, что причиной тому был страх россиян перед Азовом и вера в некую черную магию.
Усиченко рассказал, что он был одним из добровольцев, совершивших рейд из Киева в осажденный Мариуполь. По его словам, он понимал, что, возможно, это "билет в один конец", но все же решил ехать, потому что "братьям нужна была помощь".
Первое, что он увидел по прибытию в Мариуполь, – труп мужчины на скамейке, возле которого гуляла женщина с коляской, а рядом играли в футбол дети. Потом он встретил детей, которые ходили по городу в поисках воды. По его словам, они были контуженными – это выдавал "стеклянный" взгляд.
В Мариуполе, по словам военнослужащего, среди украинских бойцов было много раненых, в том числе с ампутациями. Также, по его словам, было некуда складывать трупы.
В плену, по словам "Вишни", российские оккупанты пытались ему предъявлять претензии по поводу патриотичных татуировок и украинского языка.
- 29 июня Украина вернула из плена 144 украинских военных, среди них 95 защитников завода "Азовсталь" в Мариуполе. Среди освобожденных – 23 офицера и 69 военных сержантского и старшинского состава.
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