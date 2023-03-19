Прошедшая неделя принесла весомый международно-правовой результат и для Украины, и для справедливости, сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.

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Президент назвал "весомым международно-правовым результатом" ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, который выдал Международный уголовный суд в Гааге.

Это "момент, после которого становится несомненным, что завершением этой агрессии для России будет полный спектр ее ответственности", – считает Зеленский.

Президент также проинформировал, что созданная для поддержки Украины благотворительная платформа United24 собрала взносы более чем на $300 000 "от людей из разных стран мира – более ста стран, тысячи и тысячи доноров. Обычные люди, частные компании, помогающие покупать дроны для наших военных, машины скорой помощи, ремонтировать больницы, инфраструктуру".



"Мир видит, как смело и благородно сражаются наши люди. Именно поэтому нам удается мобилизовать поддержку и ведущих государств, и миллиардов человеческих сердец по всему миру. Спасибо каждому и каждой, кто верит в Украину и кто помогает нам возвращать безопасность!" – сказал Зеленский.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что решение МКС выдать ордер на арест Путина и Львовой-Беловой означает, что за пределами России они должны быть арестованы и переданы в суд.

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Сергій Бережний

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