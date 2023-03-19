UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Мир видит стойкость украинцев и поэтому готов нас поддерживать – Зеленский видео

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2023, 21:16
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)
Появилось новое видео атаки дрона на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах
Появилось новое видео атаки дрона на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах
Украинский танк разносит дома в частном секторе Бахмута, в которых засели россияне – видео
Украинский танк разносит дома в частном секторе Бахмута, в которых засели россияне – видео

Прошедшая неделя принесла весомый международно-правовой результат и для Украины, и для справедливости, сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.

Президент назвал "весомым международно-правовым результатом" ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, который выдал Международный уголовный суд в Гааге.

Это "момент, после которого становится несомненным, что завершением этой агрессии для России будет полный спектр ее ответственности", – считает Зеленский.

Президент также проинформировал, что созданная для поддержки Украины благотворительная платформа United24 собрала взносы более чем на $300 000 "от людей из разных стран мира – более ста стран, тысячи и тысячи доноров. Обычные люди, частные компании, помогающие покупать дроны для наших военных, машины скорой помощи, ремонтировать больницы, инфраструктуру".

"Мир видит, как смело и благородно сражаются наши люди. Именно поэтому нам удается мобилизовать поддержку и ведущих государств, и миллиардов человеческих сердец по всему миру. Спасибо каждому и каждой, кто верит в Украину и кто помогает нам возвращать безопасность!" – сказал Зеленский.

Читайте также: Шойгу, Лаврову, Патрушеву приготовиться. В Гааге дали ордер на арест Путина: что дальше

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир ЗеленскийвидеообращениеUnited24
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 