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Митрополит ПЦУ заявил, что власть "выдумывает войну", чтобы помешать паломникам – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 11:32
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Митрополит Черновицкий Православной церкви Украины Данило (Михаил Ковальчук) сказал, что власть "выдумывает" войну, и "выдуманная" война является одной из причин, почему верующим "не разрешают" собраться возле святынь.

Видео с выступлением митрополита Черновицкого ПЦУ опубликовано в сети.

Заснято, как священник обращается к прихожанам.

"Дорогие братья и сестры, дорогие паломники, мы преклоняемся перед вами, потому что вы преодолеваете вопреки невозможному. Наша власть выдумывает то войну, то боится, чтобы московские их не осудили и не позволили нам вас собрать в это святилище, и вам дать размышления о богоспасении", – заявил Даниил.

LIGA.net обратилась за комментарием к  Константину Москалюку – пресс-секретарю предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания.

  • 25 мая 2023 года в Черновицкой области митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата получил подозрение по статье о разжигании межрелигиозной розни. В частности, он называл Православную церковь Украины "церковью антихриста" и "сатанинской".
Наталья Медведева
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пцумитрополитвойна
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