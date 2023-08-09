Митрополит Черновицкий Православной церкви Украины Данило (Михаил Ковальчук) сказал, что власть "выдумывает" войну, и "выдуманная" война является одной из причин, почему верующим "не разрешают" собраться возле святынь.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Видео с выступлением митрополита Черновицкого ПЦУ опубликовано в сети.

Заснято, как священник обращается к прихожанам.

"Дорогие братья и сестры, дорогие паломники, мы преклоняемся перед вами, потому что вы преодолеваете вопреки невозможному. Наша власть выдумывает то войну, то боится, чтобы московские их не осудили и не позволили нам вас собрать в это святилище, и вам дать размышления о богоспасении", – заявил Даниил.

LIGA.net обратилась за комментарием к Константину Москалюку – пресс-секретарю предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания.

25 мая 2023 года в Черновицкой области митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата получил подозрение по статье о разжигании межрелигиозной розни. В частности, он называл Православную церковь Украины "церковью антихриста" и "сатанинской".

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.