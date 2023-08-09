RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Митрополит ПЦУ заявив, що влада "вигадує війну", щоб перешкодити паломникам – відео видео

Этот материал также доступен на русском
09.08.2023, 11:32
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото

Митрополит Чернівецький Православної церкви України Данило (Михайло Ковальчук) сказав, що влада "вигадує" війну, і "вигадана" війна є однією з причин, чому віруючим "не дозволяють" зібратися біля святинь.

Відео з виступом митрополита Чернівецького ПЦУ опубліковано у мережі.

Заснято, як священик звертається до парафіян.

"Дорогі брати і сестри, дорогі паломники, ми схиляємося перед вами, бо ви долаєте всупереч неможливому. Наша влада видумує то війну, то боїться, аби московські їх не засудили і не дозволили нам вас зібрати у це святилище, і вам дати роздуми богоспасенні", – заявив Данило.

LIGA.net звернулася за коментарем до Костянтина Москалюка – прессекретара предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія.

  • 25 травня 2023 року в Чернівецькій області митрополит Української православної церкви Московського патріархату отримав підозру за статтею про розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Зокрема, він називав Православну церкву України "церквою антихриста" та "сатанинською".
Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
пцумитрополитвійна
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 