Митрополит Чернівецький Православної церкви України Данило (Михайло Ковальчук) сказав, що влада "вигадує" війну, і "вигадана" війна є однією з причин, чому віруючим "не дозволяють" зібратися біля святинь.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Відео з виступом митрополита Чернівецького ПЦУ опубліковано у мережі.

Заснято, як священик звертається до парафіян.

"Дорогі брати і сестри, дорогі паломники, ми схиляємося перед вами, бо ви долаєте всупереч неможливому. Наша влада видумує то війну, то боїться, аби московські їх не засудили і не дозволили нам вас зібрати у це святилище, і вам дати роздуми богоспасенні", – заявив Данило.

LIGA.net звернулася за коментарем до Костянтина Москалюка – прессекретара предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія.

25 травня 2023 року в Чернівецькій області митрополит Української православної церкви Московського патріархату отримав підозру за статтею про розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Зокрема, він називав Православну церкву України "церквою антихриста" та "сатанинською".

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.