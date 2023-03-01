В своем видеообращении президент Владимир Зеленский заверил, что активные действия украинских военных будут постепенно возвращать безопасность тем, кто сейчас находится в прифронтовой зоне.

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Президент сообщил, что провел сегодня подробный селектор со всеми, кто осуществляет руководство разными направлениями защиты Украины. Он заверил, что каждое фронтовое направление Силы обороны держат под контролем.

Он напомнил, что прифронтовые территории Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Черниговской областей регулярно обстреливаются российскими террористами, в то время как остальные регионы находятся в относительной безопасности.

"Когда мы готовим активные действия наших военных, всех наших сил обороны и безопасности, мы имеем в виду и то, что такие активные действия будут постепенно возвращать безопасность тем, кто сейчас в прифронтовой зоне. Каждое движение нашего флага вперед будет означать безопасность наших людей. И на тех территориях, которые будут освобождаться от оккупанта. И на тех территориях, которые будут становиться более глубоким тылом. И на тех приграничных территориях, которым поражение оккупанта принесет наконец покой", – сказал Зеленский.

Сегодня, 1 марта, россияне обстреляли Змиевку и Чернобаевку Херсонской области, в результате чего ранения получили двое мужчин и годовалый ребенок.

Вадим Ребрина

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