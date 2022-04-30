Российские захватчики планируют штурмовать Днепропетровскую область, и для этого уже стянута авиация. Об этом заявил оккупант из террористической организации ДНР, перехват разговора опубликовала украинская разведка.

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В ГУР сообщили, что недавний перехват разговора военнослужащего армии оккупантов раскрыл ближайшие планы россиян на востоке Украины и еще раз подтвердил репутацию захватчиков как "профессиональных мародеров".

В разговоре с женой "мобилизованный" с оккупированной территории Донецкой области, подразделение которого дислоцируется в Зеленодольске Днепропетровской области, рассказал, что в ближайшее время планируется новое наступление: "На очереди – штурм Днепропетровской области... Подтянулись самолеты, авиация".

Он также озвучил ориентировочную дату окончания "службы" – это конец августа – начало сентября.

Также оккупант "похвастался" перед женой украденными солнечными батареями.

28 апреля россияне ударили по заброшенной промышленной зоне под Днепром.

Сегодня российская армия ракетой попала по фермерским складам под Днепром, повреждены два пустых ангара.

Оксана Житнюк

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