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"На очереди". Оккупант озвучил планы штурмовать Днепропетровскую область – перехват ГУР видео

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2022, 20:36
Скриншот из видеозаписи
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Российские захватчики планируют штурмовать Днепропетровскую область, и для этого уже стянута авиация. Об этом заявил оккупант из террористической организации ДНР, перехват разговора опубликовала украинская разведка.

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В ГУР сообщили, что недавний перехват разговора военнослужащего армии оккупантов раскрыл ближайшие планы россиян на востоке Украины и еще раз подтвердил репутацию захватчиков как "профессиональных мародеров".

В разговоре с женой "мобилизованный" с оккупированной территории Донецкой области, подразделение которого дислоцируется в Зеленодольске Днепропетровской области, рассказал, что в ближайшее время планируется новое наступление: "На очереди – штурм Днепропетровской области... Подтянулись самолеты, авиация".

Он также озвучил ориентировочную дату окончания "службы" – это конец августа – начало сентября.

Также оккупант "похвастался" перед женой украденными солнечными батареями.

  • 28 апреля россияне ударили по заброшенной промышленной зоне под Днепром.
  • Сегодня российская армия ракетой попала по фермерским складам под Днепром, повреждены два пустых ангара.
Оксана Житнюк
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