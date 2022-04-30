Российские захватчики планируют штурмовать Днепропетровскую область, и для этого уже стянута авиация. Об этом заявил оккупант из террористической организации ДНР, перехват разговора опубликовала украинская разведка.
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В ГУР сообщили, что недавний перехват разговора военнослужащего армии оккупантов раскрыл ближайшие планы россиян на востоке Украины и еще раз подтвердил репутацию захватчиков как "профессиональных мародеров".
В разговоре с женой "мобилизованный" с оккупированной территории Донецкой области, подразделение которого дислоцируется в Зеленодольске Днепропетровской области, рассказал, что в ближайшее время планируется новое наступление: "На очереди – штурм Днепропетровской области... Подтянулись самолеты, авиация".
Он также озвучил ориентировочную дату окончания "службы" – это конец августа – начало сентября.
Также оккупант "похвастался" перед женой украденными солнечными батареями.
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