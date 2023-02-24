Офис президента ведет прямую трансляцию с мероприятия "Февраль. Год. Несокрушимость", в ходе которого президент Владимир Зеленский, в частности, наградил украинских защитников.

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Вадим Ребрина

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