Зеленский не верил, что Россия нападет, но военные и все необходимые бумаги были готовы

Президент Владимир Зеленский до 24 февраля 2022 года считал, что россияне все же не решатся на полномасштабное вторжение, однако государство готовилось к этому, и военные и все необходимые бумаги были подготовлены заранее. Об этом он рассказал в интервью BBC.

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"У меня был звонок [в ночь на 24 февраля], мне кажется, был звонок с Банковой. И мне передали информацию, что они начали. Начались воздушные удары. И было понятно, что будет дальше. Военные знали, все были готовы. До этого у нас были заседания Совета нацбезопасности и обороны. То есть все понимали, что кому делать, если бы вдруг так произошло", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что были подготовлены и соответствующие бумаги, "все подготовлено".

"Потому что если начинается война, полномасштабное вторжение – все институты должны работать. Поэтому от банковской сферы до наших военных – все было подготовлено. Мы должны были готовиться, в любом случае", – сказал президент.

При этом Зеленский признался, что перед полномасштабным вторжением считал действия россиян лишь угрозами, потому что такие учения, как были у границы, у них продолжались "годы и месяцы".

"Тогда такой был момент, когда они накопили все больше и больше, и мы чувствовали, что шанс их вторжения действительно высок <…> Мы говорили с разведкой. С разведкой и нашего государства, и с другими партнерами. Все видели разные риски. И так оно и есть. И так было", – сказал президент.

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Он подчеркнул, что говоря с лидерами некоторых ведущих европейских государств, они рассказывали о своих звонках российскому диктатору Владимиру Путину, который уверял их, что якобы не пойдет в наступление.

По словам президента, Британия и США "давали сигналы", что полномасштабное вторжение все же произойдет, однако когда он просил об оружии для ВСУ и превентивных санкциях против РФ, партнеры на это не соглашались.

"И в принципе, говорили: "Да, есть вероятность, она есть, что будет наступление, но мы будем продолжать говорить с Россией, чтобы этого не было". Но факт есть факт: санкций не ввели и оружие никто не передавал. И вот вам результат. Мы делали все, чтобы они не вторглись. И я действительно верил, что дипломатическая сила партнеров сильнее Путина. И я действительно считал, что этого (вторжение, – ред.) не будет", – добавил Зеленский.

Завтра, 24 февраля, Зеленский даст пресс-конференцию по случаю годовщины начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Оксана Житнюк

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