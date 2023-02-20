"Мир готовился к падению Киева". Байден рассказал о разговоре с Зеленским 24 февраля

Президент США Джо Байден рассказал о первом телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским после начала большой войны 24 февраля 2022 года. Об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, когда Россия начала полномасштабное вторжение, то в США была поздняя ночь, а в Киеве — раннее утро.

"Тогда самолеты РФ пересекли границу, а вы рассказали мне о взрывах. Я не мог поверить, что мир изменится. Я спросил вас: что я могу сделать для вас и как помочь вам. Вы сказали собрать лидеров всего мира и попросить их поддержать Украину", — сказал Байден.

Он отметил, что Зеленский говорил, что не знает, смогут ли они поговорить еще раз.

"В ту темную ночь год назад мир готовился к возможному падению Киева, все говорили о возможном конце Украины. Прошел год — Киев стоит, Украина стоит, демократия стоит, США с вами и весь мир с вами", — подчеркнул американский лидер.

Читайте также: Байден пошлет сигнал Путину во время визита в Польшу – Белый дом

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.