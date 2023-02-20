"Мир готовился к падению Киева". Байден рассказал о разговоре с Зеленским 24 февраля
Президент США Джо Байден рассказал о первом телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским после начала большой войны 24 февраля 2022 года. Об этом он сообщил на брифинге в Киеве.
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По его словам, когда Россия начала полномасштабное вторжение, то в США была поздняя ночь, а в Киеве — раннее утро.
"Тогда самолеты РФ пересекли границу, а вы рассказали мне о взрывах. Я не мог поверить, что мир изменится. Я спросил вас: что я могу сделать для вас и как помочь вам. Вы сказали собрать лидеров всего мира и попросить их поддержать Украину", — сказал Байден.
Он отметил, что Зеленский говорил, что не знает, смогут ли они поговорить еще раз.
"В ту темную ночь год назад мир готовился к возможному падению Киева, все говорили о возможном конце Украины. Прошел год — Киев стоит, Украина стоит, демократия стоит, США с вами и весь мир с вами", — подчеркнул американский лидер.
- Сегодня Байден приехал в Киев с неанонсированным ранее визитом.
- Путин думал, что переживет нас – Байден в Киеве объявит о новом оружии для Украины.
- Зеленский заявил, что обсудил с Байденом передачу вооружений большой дальности.
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