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На вооружение армии Германии поступил новый танк Leopard 2A7V – видео видео

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23.06.2023, 16:47
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Армия Германии представила новый основной боевой танк Leopard 2A7V. Об этом сообщает Army Recognition.

Leopard 2A7V недавно поступил на вооружение немецких войск.

Экипаж этой боевой машины состоит из четырех человек: водителя, командира, наводчика и заряжающего.

Leopard 2A7V признан одним из самых защищенных современных танков, у него на лобовом листе и башне установлена современная модульная композитная броня. Эта система брони обещает защиту экипажа на 360° от различных угроз, включая противотанковые ракеты, мины, самодельные взрывные устройства и противотанковые гранатометы.

Оснащенный 120-миллиметровой гладкоствольной танковой пушкой Rheinmetall L/55, Leopard 2A7V способен запускать 120-мм боеприпасы Rheinmetall DM53 APFSDS-T и использовать снаряды с обедненным ураном. 

Эта система вооружения обеспечивает высокую точность стрельбы на дальних дистанциях, позволяя танку поражать цели на расстоянии до 5000 метров.

Кроме того, этот вариант танка может стрелять новыми танковыми боеприпасами DM11 осколочно-фугасно-трассирующими (HE FRAG-T) с адаптируемым программируемым взрывателем, предназначенным для борьбы с небронированными и легкобронированными целями, преодоления преград и нейтрализации цели за укрытием.

Читайте также: Дания и Нидерланды купили для Украины еще 14 танков Leopard 2 – Handelsblatt

Наталья Медведева
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ГерманиятанкLeopard 2
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