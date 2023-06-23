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На озброєння армії Німеччини надійшов новий танк Leopard 2A7V – відео видео

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23.06.2023, 16:47
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Армія Німеччини представила новий основний бойовий танк Leopard 2A7V. Про це повідомляє Army Recognition.

Leopard 2A7V нещодавно надійшов на озброєння німецьких військ.

Екіпаж цієї бойової машини складається з чотирьох осіб: водія, командира, навідника та зарядника.

Leopard 2A7V визнаний одним з найзахищеніших сучасних танків, у нього на лобовому листі та башті встановлено сучасну модульну композитну броню. Ця система броні обіцяє захист екіпажу на 360° від різних загроз, включно з протитанковими ракетами, мінами, саморобними вибуховими пристроями й протитанковими гранатометами.

Оснащений 120-міліметровою гладкоствольною танковою гарматою Rheinmetall L/55, Leopard 2A7V здатний запускати 120-мм боєприпаси Rheinmetall DM53 APFSDS-T і використовувати снаряди зі збідненим ураном. 

Ця система озброєння забезпечує високу точність стрільби на далеких дистанціях, дозволяючи танку вражати цілі на відстані до 5000 метрів.

Крім того, цей варіант танка може стріляти новими танковими боєприпасами DM11 осколково-фугасно-трасуючими (HE FRAG-T) з програмованим підривником, що адаптуються, призначеним для боротьби з неброньованими й легкоброньованими цілями, подолання перешкод і нейтралізації цілі за укриттям.

Читайте також: Данія та Нідерланди купили для України ще 14 танків Leopard 2 – Handelsblatt

Наталія Медведєва
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НімеччинатанкLeopard 2
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