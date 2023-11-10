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На Закарпатье итальянец шил куртки для национальной сборной РФ. СБУ провела обыски – фото видео

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2023, 16:20
Видео: ГНСУ
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Служба безопасности Украины вместе с Национальной полицией и Офисом генпрокурора разоблачили швейную фабрику, которая производила горнолыжную одежду для российских спортсменов. Владельцем фабрики оказался итальянец, заявил глава Закарпатской ОВ Виктор Никита.

Закарпатская фабрика начала выполнять заказы российской компании, поставляющей специализированную одежду для спортивных команд страны-агрессора с начала 2023 года, утверждают в СБУ.

По данным следствия, за этот период подпольная мастерская изготовила и поставила в Россию более 40 оптовых партий зимних курток.

Во время отправки спортивной одежды сотрудники фабрики заклеивали на ней марлевым скотчем российскую символику.

Чтобы скрыть поставки, их "маршрут" проходил через одну из европейских стран, где находился владелец закарпатской швейной фабрики. Партию товара обнаружили пограничники. Во время обысков в швейном цехе было найдено 150 курток.

Как ранее писал глава Закарпатской ОВА, владельцем предприятия был итальянец. По данным правоохранителей, он заключал договоры с российскими заказчиками и организовывал переправку готовой продукции в РФ.

Изготовлением курток занимались не более пяти швей, которых "отбирали среди доверенных лиц", пишет Офис генпрокурора. Кроме того, они дополнительно проходили "инструктаж" о неразглашении факта сотрудничества в пользу страны-агрессора среди окружающих: знакомых и родственников.

Всем причастным грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества, добавили в СБУ.

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

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Милана Головань
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