Служба безпеки України разом з Національною поліцією та Офісом генпрокурора викрили швейну фабрику, яка виробляла гірськолижний одяг для російських спортсменів. Власником фабрики виявився італієць, заявив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

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Закарпатська фабрика почала виконувати замовлення російської компанії, яка постачає спеціалізований одяг для спортивних команд країни-агресора з початку 2023 року, стверджують в СБУ.

За даними слідства, протягом цього періоду підпільна майстерня виготовила та поставила до Росії понад 40 оптових партій зимових курток.

Під час відправки спортивного одягу співробітники фабрики заклеювали на ньому марлевим скотчем російську символіку.

Щоб приховати постачання, їхній "маршрут" пролягав через одну з європейських країн, де знаходився власник закарпатської швейної фабрики. Партію товару виявили прикордонники. Під час обшуків у швейному цеху було знайдено 150 курток.

Як раніше писав очільник Закарпатської ОВА, власником підприємства був італієць. За даними правоохоронців, він укладав договори з російськими замовниками та організовував переправлення готової продукції до РФ.

Виготовленням курток займалися не більше п'яти швачок, яких "відбирали серед довірених осіб", пише Офіс генпрокурора. Крім того, вони додатково проходили "інструктаж" щодо нерозголошення факту співпраці на користь країни-агресора серед оточення: знайомих та родичів.

Всім причетним загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна, додали в СБУ.

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