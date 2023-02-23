Украинские десантники за одни сутки уничтожили два российских танка "Владимир" в Луганской области под Кременной. Об этом сообщает командование десантно-штурмовых войск.

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Воины 95-й бригады совместно с бойцами Нацгвардии только за один день уничтожили сразу два вражеских танка Т-90, которые пытались штурмовать позиции десантников под Кременной.

"Как хорошо начинали, с пропагандистками сюжетами о мощных бронированных машинах, а в конце концов они вместе с экипажами пошли на удобрение", – сказано в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, всего с начала полномасштабной войны россияне потеряли в Украине 3350 танков. Также ВСУ уничтожили тысячи единиц другой вражеской техники и более 145 000 россиян.

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Оксана Житнюк

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