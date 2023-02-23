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Начинали с пропаганды о "мощных" Т-90, но в них и сгорели: видео уничтожения танков РФ видео

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 17:44
Видео: ДШВ
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Украинские десантники за одни сутки уничтожили два российских танка "Владимир" в Луганской области под Кременной. Об этом сообщает командование десантно-штурмовых войск.

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Воины 95-й бригады совместно с бойцами Нацгвардии только за один день уничтожили сразу два вражеских танка Т-90, которые пытались штурмовать позиции десантников под Кременной.

"Как хорошо начинали, с пропагандистками сюжетами о мощных бронированных машинах, а в конце концов они вместе с экипажами пошли на удобрение", – сказано в сообщении.

Смотрите также: Под Угледаром воины 72 бригады ВСУ уничтожили два танка Т-80БВ и БМП "Басурманин" – видео

Оксана Житнюк
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война танк т-90 Кременная
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