Украинские десантники за одни сутки уничтожили два российских танка "Владимир" в Луганской области под Кременной. Об этом сообщает командование десантно-штурмовых войск.
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Воины 95-й бригады совместно с бойцами Нацгвардии только за один день уничтожили сразу два вражеских танка Т-90, которые пытались штурмовать позиции десантников под Кременной.
"Как хорошо начинали, с пропагандистками сюжетами о мощных бронированных машинах, а в конце концов они вместе с экипажами пошли на удобрение", – сказано в сообщении.
- По данным Генштаба ВСУ, всего с начала полномасштабной войны россияне потеряли в Украине 3350 танков. Также ВСУ уничтожили тысячи единиц другой вражеской техники и более 145 000 россиян.
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