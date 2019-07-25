Нардепа Королевскую митингующие обсыпали мукой: видео

Народного депутата Наталью Королевскую митингующие обсыпали мукой под зданием Донецкого окружного суда, где проходит заседание по делу о возможных фальсификациях на 52-м избирательном округе.

Королевская журналистам телеканала 112 сказала, что на заседание суда не явились ни представители окружной комиссии, ни представитель кандидата от Батькивщины.

"Они прислали вместо себя агрессивно настроенных товарищей, молодчиков, которые ведут себя агрессивно. Сейчас один подбежал, обсыпал меня мукой, стоят там что-то палят", - рассказала нардеп.

Округ №52 с центром в Торецке Донецкой области охватывает Дебальцево, Торецк, часть Горловки и Бахмутского района. Большинство этих территорий оккупированы.

1 июля в Славянске у здания апелляционного суда кандидата в народные депутаты от Оппозиционной платформы – За жизнь Анастасию Петренко тоже забросали мукой.