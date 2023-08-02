Подразделение Shadow показало обнаружение и уничтожение российской самоходной артиллерийской установки "Пион".

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"Приходилось ли вам играть в прятки? На войне огромную роль играют маскировочные мероприятия. Однако нашему "герою" это не помогло. САУ 2С7 "Пион" больше не будет работать по нашим городам и селам", – написали бойцы в комментарии к видео.

1 августа появилось видео удара HIMARS по российским захватчикам на острове Джарылгач.

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