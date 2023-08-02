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Нашли и уничтожили: российская САУ "Пион" пыталась спрятаться, но не смогла – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2023, 14:08
Фото - скриншот из видео
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Подразделение Shadow показало обнаружение и уничтожение российской самоходной артиллерийской установки "Пион". 

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"Приходилось ли вам играть в прятки? На войне огромную роль играют маскировочные мероприятия. Однако нашему "герою" это не помогло. САУ 2С7 "Пион" больше не будет работать по нашим городам и селам", – написали бойцы в комментарии к видео.

  • 1 августа появилось видео удара HIMARS по российским захватчикам на острове Джарылгач.

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Сергей Бережной
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видеоСАУ Пион
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