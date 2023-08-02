Підрозділ Shadow показав виявлення та знищення російської самохідної артилерійської установки "Піон".

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"Чи доводилось вам грати в хованки? На війні велику роль відіграють маскувальні заходи. Проте нашому "герою" це не допомогло. САУ 2С7 "Піон" більше не буде працювати по наших містах і селах", – написали бійці у коментарі до відео.

1 серпня з'явилося відео удару HIMARS по російських загарбниках на острові Джарилгач.

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