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Знайшли та знищили: російська САУ "Піон" намагалася сховатись, але не змогла – відео видео

Этот материал также доступен на русском
02.08.2023, 14:08
Фото - скриншот з відео
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Підрозділ Shadow показав виявлення та знищення російської самохідної артилерійської установки "Піон".

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"Чи доводилось вам грати в хованки? На війні велику роль відіграють маскувальні заходи. Проте нашому "герою" це не допомогло. САУ 2С7 "Піон" більше не буде працювати по наших містах і селах", – написали бійці у коментарі до відео.

  • 1 серпня з'явилося відео удару HIMARS по російських загарбниках на острові Джарилгач.

Читайте також: "Піони. Доставлення вогняних квітів". Як українська арта громила армію РФ на Сіверському Дінці

Сергій Бережний
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відеоСАУ Піон
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