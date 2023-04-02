"Наступит такой день, когда мы скажем: последний оккупант сбежал или убит в Донецкой области, Луганской, Херсонской и на всем нашем юге. Свободным и снова безопасным будет и Крым. Украина вернет все свое", – сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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Президент напомнил, что российские террористы снова ударили по Константиновке Донецкой области ракетами С-300 и РСЗО "Ураган", убив шесть гражданских. Еще 11 человек получили ранения.

Утром россияне также ударили из минометов по Конотопскому району Сумской области. "Двое погибших. Мои соболезнования всем родным, близким, всем семьям..." – сказал Зеленский.

Он отметил, что это лишь два примера из десятков ударов, которые наносятся каждый день.

"Есть только один путь остановить российский террор, вернуть безопасность всем нашим городам и общинам... И этот путь – военная победа Украины. Никакого другого пути нет и не будет", – сказал президент.

"Рашизм должен пройти через полное поражение: военное, экономическое, политическое, юридическое. Первый пункт – военное. И он через него пройдет", – подчеркнул Зеленский.

24 марта 2023 года россияне уже били из С-300 по пункту несокрушимости в Константиновке — тогда погибли пять человек.

Сергій Бережний

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