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Оккупанты обстреляли Константиновку из РСЗО, повреждены многоэтажки, погибли люди – фото

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2023, 11:40
Оккупанты обстреляли Константиновку из РСЗО, повреждены многоэтажки, погибли люди – фото - Фото
Последствия российского ракетного удара по Константиновке (Фото: Telegram Андрея Ермака)

Сегодня, 2 апреля, российские оккупанты обстреляли Константиновку из ракетных систем залпового огня, повредили жилы многоквартирные дома, убили людей. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"россияне совершили массированный обстрел города Константиновка из РСЗО, а также с использованием кассетных боеприпасов", – написал Ермак.

Он сообщил, что были повреждены многоквартирные дома.

"Сейчас известно о трех погибших и шести раненых", – заявил глава ОП.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что обстреляна центральная часть города.

"Россияне обстреляли центральную часть города сегодня утром. Многочисленные повреждения получили многоэтажки и частные жилые дома": – написал Кириленко.

Оккупанты обстреляли Константиновку из РСЗО, повреждены многоэтажки, погибли люди – фото

Оккупанты обстреляли Константиновку из РСЗО, повреждены многоэтажки, погибли люди – фото

Оккупанты обстреляли Константиновку из РСЗО, повреждены многоэтажки, погибли люди – фото

Новость будет дополняться по мере появления информации.

Наталія Медведєва
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