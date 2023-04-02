Сегодня, 2 апреля, российские оккупанты обстреляли Константиновку из ракетных систем залпового огня, повредили жилы многоквартирные дома, убили людей. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"россияне совершили массированный обстрел города Константиновка из РСЗО, а также с использованием кассетных боеприпасов", – написал Ермак.

Он сообщил, что были повреждены многоквартирные дома.

"Сейчас известно о трех погибших и шести раненых", – заявил глава ОП.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что обстреляна центральная часть города.

"Россияне обстреляли центральную часть города сегодня утром. Многочисленные повреждения получили многоэтажки и частные жилые дома": – написал Кириленко.

Новость будет дополняться по мере появления информации.

24 марта россияне ударили из С-300 по пункту несокрушимости в Константиновке — погибли пять человек.

Наталія Медведєва

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