Нацкорпус забросал петардами дом Медведчука: фото, видео

Вчера вечером, 27 марта, представители партии Национальный корпус и общественной организации Национальные дружины забросали файерами и петардами дом кума президента страны-агрессора России Владимира Путина, лидера движения Украинский выбор Виктора Медведчука. Об этом говорится в сообщении Нацкорпуса в Facebook.

"После визита в СБУ и передачи обращения Нацкорпус посетил поместье Медведчука", - говорится в сообщении.

Реклама

Они забросали дом петардами и фаерами, на заборе появились надписи.

Фото: facebook.com/Національний-Корпус

19 марта 2019 года сообщалось, что Медведчук продает свое поместье и землю под Киевом.

22 марта 2019 года в Москве премьер РФ Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и Медведчуком.