Нацкорпус забросал петардами дом Медведчука: фото, видео

Вчера вечером, 27 марта, представители партии Национальный корпус и общественной организации Национальные дружины забросали файерами и петардами дом кума президента страны-агрессора России Владимира Путина, лидера движения Украинский выбор Виктора Медведчука. Об этом говорится в сообщении Нацкорпуса в Facebook.
"После визита в СБУ и передачи обращения Нацкорпус посетил поместье Медведчука", - говорится в сообщении.
Они забросали дом петардами и фаерами, на заборе появились надписи.
Фото: facebook.com/Національний-Корпус
19 марта 2019 года сообщалось, что Медведчук продает свое поместье и землю под Киевом.
22 марта 2019 года в Москве премьер РФ Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и Медведчуком.