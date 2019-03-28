Нацкорпус забросал петардами дом Медведчука: фото, видео

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Акция прошла вечером 27 марта

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Вчера вечером, 27 марта, представители партии Национальный корпус и общественной организации Национальные дружины забросали файерами и петардами дом кума президента страны-агрессора России Владимира Путина, лидера движения Украинский выбор Виктора Медведчука. Об этом говорится в сообщении Нацкорпуса в Facebook.

"После визита в СБУ и передачи обращения Нацкорпус посетил поместье Медведчука", - говорится в сообщении. 

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Они забросали дом петардами и фаерами, на заборе появились надписи.

Фото: facebook.com/Національний-Корпус

19 марта 2019 года сообщалось, что Медведчук продает свое поместье и землю под Киевом.

22 марта 2019 года в Москве премьер РФ Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и Медведчуком.

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Теги: Нацдружины, владимир путин, виктор медведчук, нацкорпус, дом
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