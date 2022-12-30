Ночью украинские военные сбили 10 дронов-камикадзе над Днепропетровской и Запорожской областями, сообщает воздушное командование "Восток."

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С дронами боролись авиация, зенитные ракетные подразделения и противовоздушная оборона Сухопутных войск. Были уничтожены девять дронов Shahed-136 и один "Марлин".

Ночью армия РФ также атаковала "шахедами" Киев и область. Частично разрушено админздание в Голосеевском районе.

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Марко Сировой

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