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Ночью сбили 10 дронов в Днепропетровской и Запорожской областях – видео с обломками видео

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2022, 08:32
Сбитый дрон-камикадзе Shahed 136 (скриншот видео)
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Ночью украинские военные сбили 10 дронов-камикадзе над Днепропетровской и Запорожской областями, сообщает воздушное командование "Восток."

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С дронами боролись авиация, зенитные ракетные подразделения и противовоздушная оборона Сухопутных войск. Были уничтожены девять дронов Shahed-136 и один "Марлин".

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Марко Сировой
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